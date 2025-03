Faloon Larraguibel rompe el silencio tras polémica con Emilia Dides: «Esto no me va a detener»

No cabe duda que una de las polémicas que marcó al Festival de Viña, fue la elección de reina de certamen, la que estuvo más que peleada entre Emilia Dides, miembro del jurado, y Faloon Larraguibel, candidata de Canal 13.

Durante el conteo de votos quedó la grande, luego de que se anulara el que le daba el triunfo a la participante de Palabra de Honor, instancia en la que su equipo dejó la escoba, acusando que la competencia estaba arreglada y criticando duramente a la ganadora.

Cuando llegó el momento del piscinazo, una Emilia Dides muy emocionada aseguró que: «ni Faloon ni yo nos merecemos lo que pasó ayer en las votaciones, por ende me gustaría y no sé si es algo legal, me parece lo correcto compartir este triunfo», agregando que le gustaría entregarle la corona en persona.

Tras esto, la Miss Chile reveló que intentó comunicarse con Larraguibel en varias ocasiones, y que en ningún momento recibió respuesta. Además de señalar que «me da un poco de pena porque lo que más tengo que hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos reinas del 2025… y no sentí eso».

Como era de esperar, el público se lanzó con todo en contra de Faloon Larraguibel y Canal 13, por el trato que tuvieron con Emilia Dides, llenando de recetas las redes sociales de ambos, sumado a las más de dos mil denuncias en el CNTV.

Frente a esto, es que en su momento la chica reality afirmó que «jamás ha sido contra ella, ni Pame en contra de Emilia, siempre fue el reclamo en contra de la organización, lo poco transparente que fue, porque se vio».

¿Qué dijo Faloon Larraguibel tras la polémica?

Pese a esta explicación, Faloon siguió recibiendo una serie de comentarios negativos por parte de los usuarios de redes sociales. Por lo mismo, es que durante la jornada del domingo decidió romper el silencio.

A través de una historia de Instagram, en la que aparece junto a dos de sus hijos, Larraguibel escribió: «He pasado por cosas peores. Esto no me va a detener. Besitos».