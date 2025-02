La polémica alrededor de la corona de Reina de Viña 2025, no ha parado. Este viernes 28, la que resultó vencedora pese a todo, Emilia Dides, realizó un live en Instagram para comentarle a sus seguidores lo que estaba pasando.

En la transmisión en vivo, la Miss Chile, detalló su decisión de compartir la corona con la exchica reality, después de que esta acusara un mal conteo de votos.

Pese a que por la audiencia Emilia Dides fue la ganadora, fue decisión de ella que tengamos dos reinas en esta edición de Viña 2025.

No hará entrega de la corona en forma presencial

“Siendo las 14:30 de la tarde, me llegó un mensaje preguntando si iba a entregar la corona, y yo dije que la iba a entregar, si no estuviera segura no lo habría dicho”, comenzó la modelo.

Agregó que no se sentía cómoda con esta decisión por todo lo sucedido: “Me siento en una dualidad... pero cuando tomo una decisión, me hago cargo de eso”.

Continuando en la transmisión, aseguró que el equipo de la creadora de contenido para adultos la intentaron ubicar en un horario difícil. Recordemos que Emilia Dides es jurado en el Festival de Viña, por esta razón se le complica asistir a un programa de Canal 13.

Por otro lado, explicó que nunca pudo hablar de forma directa con Faloon. “Me comuniqué con Faloon dos veces, por dos vías, Instagram y WhatsApp, y no obtuve respuesta”, remató.

“Me habla alguien de su equipo, imagino yo, y me da un poco de pena porque lo que más tengo que hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos reinas del 2025…y no sentí eso”, agregó lamentándose.

Pese a esto, La monarca del Festival de Viña, enfatizó en que Faloon no tiene por qué actuar como ella y que hará sí o sí la entrega de la corona, ya que declaró ser “una mujer de palabra”.

La transmisión generó revuelo en la red social, recibió muchos comentarios apoyándola y le aconsejaban no entregar la corona, por la actitud de la ex chica reality.