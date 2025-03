Expareja de recordado exactor de Mega hace dura acusación de violencia intrafamiliar: Publicó fuertes fotos

Durante la tarde de este lunes, una actriz chilena hizo una grave denuncia en contra de su expareja, un conocido actor que participó en varias producciones de Mega.

Estamos hablando de Magdalena Gelsam, quien a través de sus historias de Instagram, acusó que su expareja, el también intérprete, Félix Villar, «es un hombre violento, manipulador y narciso».

Pese a que borró rápidamente el registro, posteriormente subió una serie de videos a la red social. En la que denuncia los graves episodios de violencia intrafamiliar que sufrió, asegurando que mintió por meses para protegerlo.

La grave acusación contra exactor de Mega

«Hace seis o siete meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a mi ex pareja, pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente(…) Me pegó un cabezazo en el ojo y como se notaba, yo no sabía cómo protegerlo e inventé esta historia», comenzó relatando Magdalena Gelsam.

Siguiendo por esta línea, la actriz agregó que «si no es por mi amiga, que llega en el momento que Félix me estaba violentando, me hubiera costado mucho más salir. Estaba el hijo pequeño de él viéndolo, vio todo».

Tras esto, Gelsam relató otros episodios de violencia intrafamiliar, afirmando que el actor siempre mostraba arrepentimiento, pero normalizaba el maltrato. Por último, compartió varias fotos de cómo quedó su rostro tras el último incidente. «Y con esto termino. Un cabezazo y sus consecuencias…».

Félix Villar es un actor de 35 años, que participó en varias teleseries de Mega como Pituca sin Lucas, Perdona Nuestros Pecados y Juego de Ilusiones. Además de aparecer en publicidades para el recién terminado Festival de Viña 2025.

Es en este contexto que, desde La Cuarta se contactaron con el canal, quienes aseguraron que «él no tiene ningún vínculo con Mega. Fue contratado por proyecto para un papel secundario que ya terminó».

Si eres víctima o conoces a alguien que sufra cualquier tipo de violencia intrafamiliar puedes llamar al Fono Familia al 149, el cual es gratuito y confidencial.