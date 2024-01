Premios Caleuche 2024: Esta es la lista completa de ganadores

La noche de este domingo 28 de enero se realizó una nueva edición de los Premios Caleuche, evento en el que se celebra a lo mejor del año en trabajo actoral en Chile, enfocándose al cine, teleseries, series y/o miniseries.

Y esta octava edición de la estatuilla entregada por la Corporación de Actores de Chile se realizó en el Teatro Oriente en Santiago y por segundo año consecutivo se transmitió en vivo por TVN y Radio ADN.

Los Premios Caleuche estuvieron a cargo de Javiera Contador, y las presentaciones musicales de Manuel García y la banda musical Daniel Muñoz y los Marujos. Mientras que el humor lo lideró la comediante Pamela Leiva, y una apertura magistral del actor Gabriel Cañas interpretando ‘The Show Must Go On’, ambos también nominados.

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Caleuche 2024?

Por lo mismo que a continuación les dejamos la lista completa de los ganadores de este certamen:

Cine

Mejor actor en rol protagónico – Jaime Vadell como Pinochet (El Conde)

– como Pinochet Mejor actriz en rol protagónico – Catalina Saavedra como señora Vero (Rotting in the sun)

– como señora Vero Mejor actor de soporte – José Soza como Tumu (Fiebre)

– como Tumu Mejor actriz de soporte – Gloria Münchmeyer como Lucía (El Conde)

Series y/o Miniseries

Mejor actor en rol protagónico – Daniel Alcaíno como Mario Lara Estévez (La Sangre del Camaleón)

– como Mario Lara Estévez Mejor actriz en rol protagónico – Amaya Forch como Cecilia (Cecilia, la incomparable)

– como Cecilia Mejor actor de soporte – Tito Bustamante como Eduardo Frei Montalva (Los mil días de Allende)

– como Eduardo Frei Montalva Mejor actriz de soporte – Elsa Poblete como Kika (En Terapia)

Teleseries

Mejor actor en rol protagónico – Gabriel Cañas como Hernán Olmedo (Generación 98)

– como Hernán Olmedo Mejor actriz en rol protagónico – María Gracia Omegna como Valentina Morán (Generación 98)

– como Valentina Morán Mejor actor de soporte – Gabriel Urzúa como Robin Valdivia (Generación 98)

– como Robin Valdivia Mejor actriz de soporte – Loreto Valenzuela como Irene San Juan (Juego de Ilusiones)

Comedia

Mejor Comediante – Fabrizio Copano en Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (2023)

Premios Conmemorativos