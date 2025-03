Meli Noto confirma embarazo con Pangal Andrade y lanza dura crítica a Raquel Argandoña

Melina Noto y Pangal Andrade confirmaron que están a la espera de su primer hijo juntos, tras seis años que llevan de relación.

Pero ellos no fueron los encargados de revelar este notición que movió al mundo de la farándula nuevamente. No fue ni más ni menos que Raquel Argandoña a través de un programa en TV+, donde filtró la información.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

Durante el programa «Tal Cual», La Quintrala afirmó que estaba segura de la noticia y que fue el mismo Pangal Andrade quien se lo habría contado.

«Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe (…) Yo dije será cierto o será mentira, y anoche le dije Pangal, me enteré de que van a ser papás, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá… después contestó muchas gracias con unos corazoncitos», agregó Raquel.

El enojo de Meli Noto

Lo que parecía ser una linda noticia que aún guardaban en secreto, se filtró por Raquel, pero Meli Noto, a través de su cuenta de Instagram, hizo publicó su descargo contra la mamá de Kel Calderón, por revelar algo tan íntimo para ellos.

«Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo», publicó Noto.

«Espero que entiendan que estos procesos son personales y que nunca más le hagan algo así a alguien. Dicho esto, estoy muy feliz que seré mamá», concluyó.

Cabe destacar que la historia que Meli Noto subió a sus redes sociales, solo duró 15 minutos arriba de la plataforma, luego la animadora, la eliminó.