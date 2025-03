Daniella Campos se refirió a querella que interpuso Denisse en su contra: «prestarme para este show…»

En la jornada del viernes, Denisse Campos interpuso una querella en contra de Daniella Campos, su hermana. Esta tiene que ver con el delito de injurias graves, luego de la polémica que protagonizaron hace algunas semanas.

Cabe destacar que la periodista lanzó declaraciones que no le gustaron para nada a su hermana gemela, por lo que inició la acción judicial.

«La Daniella está demasiado deslenguada y necesita un parele y yo necesito cerrar este capítulo con ella y esta es la única manera», comentó con relación a la demanda, según consignó La Cuarta.

Las declaraciones de Daniella Campos luego de querella de su hermana

Asimismo, Daniella Campos respondió a la querella en el programa «Que te lo digo». La verdad yo dije que voy a hablar públicamente, como lo he hecho siempre, enfrento todas las cosas, una vez que esto suceda. En estos momentos yo entiendo que habría sido presentada, porque no estaba ahí presente, una demanda en mi contra», partió diciendo.

Además, agregó que: «Pero esa demanda tiene que ser, primero, aceptada por el Tribunal a tramitación. Luego tiene que ser notificada a mi parte y ahí recién yo voy a entender que hay una demanda en mi contra. Porque, ponte tú que esa demanda esté mal presentada».

«Una vez que yo sea notificada y que la demanda haya sido aceptada por el Tribunal a tramitación, ahí yo voy a contestar públicamente, porque hacerlo antes sería como participar de un show mediático de una persona que invita a toda la prensa a poner un papel con firma en el centro de justicia, cuando todos sabemos que eso se hace por internet», continuó.

En ese contexto, Daniella mencionó que: » por lo tanto, es como prestarme yo para ese show. Por otro lado, sería como hablarle sobre las pretensiones de alguien de ejercer un derecho legal que todos tenemos. Pero siempre sería por un supuesto”.

“Mientras esto no sea aceptado o no sea real y no sea notificado, yo en ese momento me voy a referir 100% a la demanda”, cerró la comunicadora.