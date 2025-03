Profesora que fue suspendida por fotos hot cuenta su versión del caso: Denuncia maltrato por parte del colegio y obsesión de su ex que era Carabinero

En los últimos días, se ha viralizado la noticia de Yennifer Vásquez, una profesora que fue suspendida de sus labores, luego de que se filtrase que vendía contenido erótico en Arsmate.

Ahora la docente entregó más detalles del caso y encendió aún más la polémica de este caso que ocurrió en un liceo de Carahue, en la Región de La Araucanía.

“Tengo la denuncia de una apoderada. Y yo, durante los dos años que he estado ahí, he sido víctima de maltrato laboral por parte de una docente. Por ejemplo, a mí se me prohíbe sacarme el delantal estando en el liceo, cosa que nadie usa delantal”, comentó la profesora de 29 años.

“A esta persona le llegaron correos diciendo de ‘cómo podía yo trabajar ahí’, y todo porque mi cuerpo es más voluptuoso. La apoderada que me denuncia es muy conocida y quizás es conocida de esta docente”, especuló mientras conversaba con Contigo en la Mañana.

Hay que mencionar que, producto de esta situación, se generó una indagatoria al rededor del establecimiento educacional. “A mí me dejaron fuera del cargo mientras dura la investigación. No puedo trabajar por algo que no he hecho. Yo nunca he filtrado esto a los estudiantes”, recalcó Yennifer.

Su ex pareja Carabinero la hostiga

La mujer especuló con que uno de los principales sospechosos de filtrar su contenido en el espacio educacional, sería su ex pololo, que hasta el día de hoy la acosa.

“Él me sigue amenazando, hasta este minuto me envía correos. Pusieron una orden de protección, pero él sigue. Me sigue o me espera afuera del pub”, explicó.

“Es un funcionario de Carabineros que dieron de baja por todo esto, y porque tiene muchas denuncias, con otras personas también. Lo trasladaron a Santiago, pero no quiso. Ahí me dijo textual: ‘yo no me voy a Santiago, porque tú tienes tiempo acá para seguir…’”, complementó sin decir el insulto con el que debía terminar la frase.

Por último, agregó que “violencia física también he tenido. Él amanece afuera de la casa de mis abuelos, porque no acepta que hayamos terminado hace más de un año”.