Carolina Tohá se refiere a la inseguridad en su visita a Radio Corazón: «Esto no se arregla con pildoritas»

Este jueves, recibimos la visita de Carolina Tohá en La Mañana de la Corazón, con la que nuestros auditores conversaron sobre distintos temas, de importancia en Chile, en el marco de su candidatura a la presidencia.

Frente a esto, es que uno de los temas principales es la seguridad y qué se puede hacer. «Bueno, primero que es verdad que esto nos ha cambiado la vida. O sea, las personas hoy día se limitan en su horario, su barrio que es un lugar como que una extensión de la casa, a veces lo ven como un lugar, digamos, adverso, como que lo expulsaran».

Siguiendo por esta línea, mencionó que «es una cosa prioridad total para el país. Y creo que cuando algo es prioridad total y afecta tanto la vida de la gente, la tentación en la política siempre es como entregar una pildorita que parezca mágica. Y eso es súper frustrante, porque esto no se arregla con pildoritas».

«Cuando se deteriora la seguridad, hay muchas cosas que pasaron para que se deterioraran. Y aquí estuvieron pasando por años, por años estuvieron aumentando los delitos, estuvo la frontera descontrolada, fue aumentando la violencia en los colegios, en los barrios, en el sur, y no había inversión. La plata, mientras pasaba todo esto, la plata de seguridad estaba estabilizada», continuó la exministra.

La propuesta de Carolina Tohá

«En el Parlamento no se llegaba a acuerdos, no salían las leyes». Tras lo cual, le preguntaron a Carolina Tohá sobre lo que haría en torno a la seguridad. «Primero, esas cosas ya empezaron a cambiar. O sea, ya están subiendo los presupuestos en seguridad como hacía años no subían».

«Se han ido aprobando leyes ahora, después de años, de años, de años. Salió el Ministerio de Seguridad, salió la ley antiterrorista, está a punto de salir la inteligencia del Estado y se aprobaron como 60 leyes. Entonces, a medida que todas esas leyes ya las vamos implementando con más recursos, con buena gestión, vamos a empezar a ver, ya lo estamos viendo, esta curva mala, mala, mala, empieza a cambiar, empieza a moverse, pero no va a ser de un día para otro», continuó.

Junto con agregar: «O sea, como sabemos los chilenos que las cosas importantes hay que jugárselas, hay que sacrificarse, hay que persistir y van cambiando y va a ir cambiando y ya empezó a cambiar. Hay indicadores que ya no están deteriorándose, empiezan a tener una mejoría, pero en nuestra vida cotidiana eso no lo sentimos. Salimos a la calle y todavía tenemos mucho miedo y todavía hay riesgos enormes porque hay violencia».

Mientras que con relación a las penas de cárcel, mencionó que «es muy importante que se cumplan las penas. Tienen que haber leyes más estrictas frente a la delincuencia».

«Hay tres cosas. Primero, no puede haber impunidad, ciertamente, cuando se comete un delito tiene que haber consecuencias, pero eso no basta. Hay que cortar el acceso a las armas. Hay que cortar la circulación de la plata, porque todo esto es por plata. Y tercero, hay que cortar el acceso a los jóvenes. Porque si tú tomas preso a los delincuentes, pero hay un joven dispuesto a reemplazarlo», cerró.