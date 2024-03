«Antes en Chile no veíamos secuestros y ahora vemos»: Ministra Carolina Tohá habló en exclusiva en la Corazón

En una nueva edición de La Mañana de la Corazón, nos visitó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien conversó junto a nuestros queridos locutores Evelyn Bravo y Alejandro Chávez.

El principal tema que trataron en la entrevista fue el de seguridad y apoyo de militares en las zonas más complejas.

La inseguridad en las calles

En cuanto a la sensación de seguridad, Chavito le dijo a la ministra cómo decirle a la gente que estamos mejor. Sin embargo, Tohá fue clara, señalando que «las personas no se sienten mejor, las personas tienen mas temor hoy día que hace dos años».

Incluso, señaló que «estamos evaluando en el parlamento la aprobación de un proyecto de ley que va a permitir el apoyo militar en lugares de infraestructura crítica, para reforzar los equipos que trabajan».

«Hemos ido logrando resultados, hoy en el norte no hay los delitos que hay hace dos años, en el sur tampoco. En la Región de la Araucanía se ha logrado detener la ola de ataque. Además, se ha logrado bajar los niveles de migración irregular. La tendencia al alza va bajando», añadió.

Apoyo de militares en las calles

En relación a esto, nuestra Sita Evelyn le preguntó si está dentro de los planes tener presencia militar en los lugares más complejos de la Región Metropolitana.

Ante la consulta, la ministra Tohá dijo que «nosotros como gobierno, en el verano del 2023 presentamos una reforma constitucional que se aprobó. Esta permite desplegar militares en la frontera y en lugares de infraestructura crítica. Esa reforma para aplicarse requiere una ley, la que se presentó en agosto, y como ejecutivo somos partidarios que se apruebe».

«Antes en Chile no veíamos secuestros y ahora vemos, eso causa horror, y está bien que cause horror porque no nos tenemos que acostumbrar a eso. Lo más complejo de algunos lugares es que están instaladas bandas que toman control del lugar, ya que ahí no solo se cometen delitos, sino que impide que la vida del barrio funcione. El control lo tiene el crimen organizado», sentenció.