El incómodo momento que protagonizó Romina Sáez en Only Fama: «Esto era un circo»

La noche de este domingo se vivió un incómodo momento en medio de la emisión del más reciente capítulo de Only Fama, protagonizado por Romina Sáez, quien estuvo invitada al estudio para hablar de la situación que atraviesa Cathy Barriga.

Hay que recordar que ambas compartieron durante su paso por ‘Mekano’, e incluso visitó a la exalcaldesa de Maipú en la cárcel, luego de que quedara en prisión preventiva durante la jornada del martes pasado.

Es en este contexto que, antes de que comenzara la conversación con Romina Sáez, se comenzaron a escuchar gritos de mujer detrás de cámara que decían: «Que digan la verdad». Estos al parecer se trataban de Marcela Valcarce, madre de la bailarina.

Frente a esto, es que Mariela Sotomayor no dudó en lanzarle a la invitada: «¡Vení enojá!». Frente a lo cual, esta le respondió que «sí. Lo que pasa es que me di cuenta que esto era un circo, estaban todos mofándose, tirados en el suelo, hablando y todo».

Tras esto, la periodista no se quedó callada y dijo: «Perdonemé, pero usted viene llegando aquí, a la casa de nosotros». Mientras que Romina Sáez arremetió: «Si poh, pero es que Mariela, ¿sabí lo que me extraña de tu parte? Mariela, tú trabajaste con la Cathy». A lo que replicó que «Por supuesto, muchas personas hemos trabajo…».

Siguiendo con la discusión, Mariela Sotomayor afirmó que «Romina, te estábamos esperando para que vinieras a sentarte». Y con evidente molestia, Sáez replicó: «Me tomaron en la puerta porque me estaba yendo».

El incómodo momento de Romina Sáez en Only Fama

Es en medio de esta pelea que, Fran García-Huidobro salió al baile y se lanzó en contra de la ex Mekano. «¡A ver! ¡Momento! Yo soy la dueña de esta casa. ¿Te quieres ir?», le consultó.

«Sí. Me voy», respondió Romina Sáez mientras se paraba y abandonaba el estudio de Only Fama. De todas formas, Daniela Aránguiz intentó calmar los ánimos y salió a hablar con su excompañera, quien aceptó volver al estudio.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras su regreso, la otra invitada, Laura Landaeta, no se mostró nada conforme con la discusión. «Yo no hago circo, hago periodismo de investigación, esto de ‘digan la verdad’…», dijo la periodista antes de abandonar el estudio.

🔴 SHOW POBRE: Romina Sáez, la mejor amiga de la Cathy Barriga fue a reclamar a #OnlyFama de que están haciendo un festín, la Fran García Huidobro le respondió y se fue del estudio. 😆 La Daniela Aránguiz la fue a buscar y volvió derrotada a hablar igual. Por su parte Laura… pic.twitter.com/f7ftg7l5gG — Alee (@SoyAleeOrtiz) November 18, 2024