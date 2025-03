Américo nos visita en Radio Corazón y confiesa el sueño que le queda por cumplir

Este viernes, en La Mañana de la Corazón tuvimos la visita de Américo, quien nos contó detalles de su último lanzamiento, en el marco de la celebración de los 15 años de su exitoso disco ‘A Morir’.

Frente a esto, es que, el cantante se refirió al estreno de la nueva versión de ‘El Embrujo’, la que en esta ocasión es junto al argentino Abel Pintos. «La amistad se fue cultivando en diferentes encuentros a través de los años y por fin pudimos concretar el juntarnos, el reunirnos en una canción», señaló.

El concierto de celebración de Américo

Por otro lado, Américo habló de su concierto de aniversario, el próximo 2 de mayo, en el Movistar Arena, asegurando que ya está «definiendo lo que va a ser ya de forma más precisa el show de ese día con las distintas sorpresas. Por supuesto que vamos a tener artistas invitados y van a suceder cositas ese día».

Siguiendo por esta línea, nuestra Sita Evelyn le consultó por una situación que ha estado en la polémica con relación a los conciertos, que es el hecho de que a varios artistas les molesta que el público esté grabando con su celular.

Frente a esto, es que Américo señaló que «yo soy de dejar el teléfono al lado cuando son experiencias importantes, o momentos importantes». Pero que para su show «si quieren ir a grabar, vayan.

Si no quieren grabar, vayan».

Pasando a otro tema, le preguntamos al intérprete de ‘Te Vas’, cuál es el sueño que le queda cumplir en su extensa en el mundo de la música, asegurando que «un sueño que me queda, que lo voy a cumplir, que lo voy a cumplir, sí o sí. He estado dos veces nominado al Grammy. Tengo que ganármelo. Me lo tengo que ganar».

«Y con este disco, este de celebración de los 15 años, con los artistas que me están acompañando, voy con un disco muy poderoso para quizás este año se convierta, eso se haga realidad», cerró Américo.