Turrón estalla contra Sergio Rojas: «Lo que dijo de mí… ¡Mentira!»

Durante el programa «Que te lo Digo», el periodista Sergio Rojas, confirmó que el antiguo humorista «El turrón» (Mario Moreno), se encuentra atravesando un periodo difícil en su vida, especialmente en el ámbito económico.

Ya que aseguró en el panel, que El Turrón fue visto en plenas calles de la Ciudad Jardín, solicitando dinero, a cambio de que sacarse fotos con sus Gaviotas obtenidas en sus presentaciones en la Quinta Vergara hace años.

Además de enfatizar puntualmente en la pareja del humorista, quien dijo que «andaba con cara de carrete».

Frente a esta situación, Mario Moreno no tardó en salir en su propia defensa y en la de su pareja, y en el programa Primer Plano, arremetió con todo en contra de Sergio Rojas.

Declaraciones de El Turrón

«Yo estoy pasando mi mejor momento, no como lo dijeron ustedes, que yo estoy pasando mi peor momento. El mejor momento lo estoy pasando con mi nueva pareja, se llama Patricia, es una masajista profesional y lo que dijo Sergio Rojas de mí… ¡Mentira!», comenzó diciendo el humorista.

«A todos les digo que yo tengo mi casa propia (…) Yo no ando mendigando en la calle, yo muestro mi gaviota de plata y la de oro porque el pueblo, la gente me las regaló. Muchos artistas tienen sus trofeos guardados, las gaviotas llegan a estar plomas. Yo las tengo restauradas, las muestro y la gente me da un aporte y yo estoy súper bien», aclaró.

Bajo este mismo contexto aseguró no conocer para nada a Sergio Rojas, e incluso lo calificó de «mitómano».

«Sergio Rojas dijo que había visto a mi pareja con cara de carrete y ella no toma, no fuma y ahora me doy cuenta de que pucha de que habla mal de las mujeres», expresó con enojo el humorista.

Por último, dejó en claro que había asistido a dar declaraciones a Primer Plano, completamente gratis.