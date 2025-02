Las polémicas declaraciones de George Harris en medio de su presentación: «Ojalá tengas la carrera que tengo yo…»

George Harris no logró hacer reír al público de la Quinta Vergara y fue abucheado por los asistentes.

El comediante venezolano lo intentó más de dos veces, pero no hubo piedad por parte del “monstruo”, que recordó por qué se apoda de esa manera.

En ese contexto, el humorista no guardó silencio y comenzó a lanzar polémicas declaraciones, todo esto en plena presentación.

Las polémicas declaraciones de George Harris

«Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada», partió diciendo.

Además, agregó que: «Levántate a una venezolana marico, que te pasa. Vas a quedarte toda la noche silbando, por eso te vas a quedar solo… ten una novia, ten una vida, ten una polola coño».

Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y yo los respeto. No pasa nada, yo soy un artista internacional que vino a dar lo mejor de mí, no a pasarla mal. Si ustedes vinieron a que yo la pasara mal, no la voy a pasar mal. Lo hará la gente que vino y pagó su entrada para verme a mí», continuó, antes de bajarse abruptamente del escenario.

“Me da risa el que está pitando, ojalá tu tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tengas. Que tengo 20 años haciendo esto y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia, llené el Movistar. ¡Cállate!”, cerró George Harris, antes de abandonar el escenario permanentemente sin ningún galardón.

