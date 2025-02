Tonka Tomicic publica tráiler sobre su nuevo documental: «Esta historia se ha contado, pero con las voces de otros»

Durante la noche del domingo, la animadora Tonka Tomicic reveló que realizará su propio documental. En el cual contará la historia de su vida, narrado desde su propia voz.

Tonka, quien actualmente tiene 48 años, sorprendió a todos sus seguidores de Instagram al compartir el adelanto de su más reciente proyecto audiovisual.

Este nuevo trabajo, que lleva por título «Tonka Tomicic, lo que soy» promete revelar aspectos inéditos de su vida y trayectoria.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que, antes de publicar este tráiler, la animadora tomó la drástica decisión de archivar todas las publicaciones previas de su perfil en la red social.

Este movimiento generó una gran cantidad de especulaciones entre sus fanáticos y la prensa, ya que algunos interpretaron este gesto como una estrategia para dar un nuevo comienzo a su imagen pública, mientras que otros lo vieron como una forma de generar expectación en torno a este misterioso lanzamiento.

Documental de Tonka Tomicic

«Soy Tonka Tomicic Petric. Diseñadora, modelo, animadora, aprendiz de bailarina, cocinera, lectora voraz, entreno casi a diario, soy alegre, soy hermana, amiga, tía, hija y perruna. Aquí estoy, en lo cotidiano, lo íntimo, en el amor con las personas que quiero, que amo. Lo que soy». Añadió la modelo.

En el clip publicado, aparece la modelo en diversos contextos, compartiendo con sus seres queridos, sin maquillaje e incluso llorando. «Me encantaría ser mamá», una fuerte declaración que dejó Tomicic.

Aclarando que «Esta historia se ha contado, pero con las voces de otros, nunca con mi voz y eso es responsabilidad mía, lo asumo».

En la narración se escucha decir a la ex de Parived, «Me tuve que volver a querer, me tuve que volver a admirar, tuve que sentir que valía».

«Soy muy de lamerme las heridas sola, me escondo, pero yo me veo mis cicatrices, pero cuando me las veo me gustan porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado», concluyó la modelo.