Denisse Campos arremete con todo en contra su hermana Daniella: «Si se muere mañana no estoy ni ahí»

Denisse Campos quedó en el centro de una gran controversia luego de un incidente en un bar de Viña del Mar. Donde fue señalada por presuntamente agredir y amenazar a una empleada del lugar.

No obstante, la exmodelo no tardó en compartir su versión de lo sucedido, afirmando que los hechos ocurrieron de una manera muy distinta a la que se ha difundido.

Declaraciones de Denisse Campos

Este domingo, durante su participación en el programa Primer Plano, Denisse Campos se defendió de las acusaciones en su contra, argumentando que en ningún momento tuvo la intención de agredir a nadie, sino que únicamente intentaba proteger a la menor de edad que la acompañaba en el lugar.

Según su testimonio, la situación se habría malinterpretado y exagerado en su contra.

Además, la exmodelo aprovechó la oportunidad para referirse a las declaraciones que hizo su hermana, Daniella Campos, quien días atrás, en una entrevista concedida al programa Only Fama, habló abiertamente sobre el distanciamiento que existe entre ambas, dejando entrever que la relación entre ellas se ha vuelto tensa y complicada con el paso del tiempo.

Denisse no dudó en responder a estos dichos, asegurando que su versión de los hechos es muy distinta y dejando claro que no comparte la perspectiva expuesta por su hermana en el mencionado programa.

«No es ninguna novedad que ella trata de colgarse y siempre dando lástima. A ella no le creo nada, es demasiado pérfida, no quiero decir un epíteto, ella me hizo algo muy malo», afirmó Denisse.

«No tiene otro tema, siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia. No me interesa tener relación con ella, si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir», añadió.

Finalmente, la empresaria aprovechó para defenderse de lo ocurrido en el bar. «No estaba tomando, no amenacé de muerte a nadie. Cuando ella me acusa a mí (la trabajadora) también tiene que probarlo», concluyó.