La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, en el que se mostrará que la llegada de Zoe Bayona causará inmediata tensión en la casa, especialmente en su ex, Josué Bernal.

Resulta que la española no solo peleará intensamente con él, sino que además aprovechará de reunirse con Gala Caldirola y hacerle una advertencia sobre su ex, con el que la chiquilla tuvo un coqueto acercamiento.

Las duras palabras de la nueva participante de Palabra de Honor

«Si te gusta de verdad, da un paso para atrás, porque a mí me ha arruinado la vida. Les ha dicho que me dejó él, pero es mentira: yo terminé con él porque se vino para acá, y yo sabía que iba a aprovecharse de ti, que es lo que ha hecho contigo», comenzó señalando Zoe Bayona en el adelanto de Palabra de Honor.

«Conociendo sus antecedentes, que es infiel por naturaleza, le dije que no me hacía gracia que se viniera a un reality a ser dupla contigo y terminar de nuevo como la cornuda de la historia», le contará a la española.

Junto con afirmar que el español repitió con Gala Caldirola sus mismos patrones de conquista de siempre en Palabra de Honor. «¿Te ha regalado una pulsera? Es lo que hace con todas las tías que conoce. Como amigo es muy guay pero no te lo recomiendo como persona de interés, porque me he portado muy bien con él y me dice que soy una falsa. Es inaceptable, una vergüenza».

Por su parte, Caldirola se mostrará shockeada ante la noticia de que Josué le había hablado previamente a Zoe sobre ella. «Él tendría que haberme dicho que estaba en una relación. Cuando pasan estas cosas pienso que por algo no funcionó lo que tenía con él. Son muy fuertes las situaciones en que me veo envuelta. Me flipa que ellos hayan hablado de mí».