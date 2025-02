Récord histórico de robo: Turistas noruegos llegan a Valparaíso y son asaltados en 5 minutos

Valparaíso es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Chile y un atractivo reconocido a nivel mundial.

Su encanto bohemio, la belleza de sus cerros coloridos y su vibrante vida cultural atraen año tras año a miles de visitantes de todas partes del mundo. Quienes llegan con la esperanza de vivir una experiencia única en el histórico puerto.

Con esa misma motivación y entusiasmo, Kjell-Petter Hetland, de 32 años, y Lisa Malmo, de 29, una pareja de turistas noruegos, decidieron incluir a Valparaíso en su recorrido por Chile.

Después de pasar algunos días en Santiago, decidieron conocer Valparaíso con la intención de explorar sus calles, descubrir sus murales y dejarse sorprender por la magia del puerto.

Robo en cosa de minutos

Sin embargo, lo que debía ser una jornada llena de descubrimientos y postales inolvidables se convirtió en una pesadilla en cuestión de minutos.

Apenas estacionaron su vehículo y descendieron para dar los primeros pasos en la ciudad, fueron víctimas de un robo relámpago.

En menos de cinco minutos, los antisociales aprovecharon su descuido para sustraer todas sus pertenencias. Dejándolos completamente despojados de sus objetos de valor, documentos y equipaje.

Impactados por la rapidez del asalto y la sensación de inseguridad que experimentaron. La pareja no tardó en expresar su frustración y tristeza por lo sucedido.

Su visita a Valparaíso, que esperaban recordar con alegría, terminó convirtiéndose en una amarga experiencia que los llevó a tomar una drástica decisión: no volver nunca más a la ciudad.

Declaraciones de los turistas

En conversación con LUN, contó que «A Petter le robaron el pasaporte y el permiso de conducir, que, por error, dejó en una bolsa en el coche. En esa bolsa también había un lente de cámara y algunas tarjetas de memoria. Equipo de cámara caro. El bolso era especial para cámara, muy bonito», agregó Lisa.

Luego, la mujer declaró que «no tenemos planes de volver y tampoco lo recomendamos a otros. Estaba sucio y no se veía tan bien como en las fotos. Y el hecho de que la gente nos advirtiera que no estuviéramos allí o que no es seguro es muy triste», concluyó.