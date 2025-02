El potente descargo de Emilia Dides tras polémica elección de Reina de Viña: «Lloré y me cuesta mucho aceptarlo»

No cabe duda que la elección de la Reina de Viña 2025 ha sido una de las más polémicas, esto luego de que anularan un voto a Faloon Larraguibel, lo que le dio a triunfo a Emilia Dides.

Frente a esto, es que la participante de Palabra de Honor no quedó nada feliz con la situación, comenzando con una campaña en contra de la Miss Chile, la que incluso incluyó un piscinazo casi a la misma hora que el de la embajadora.

En medio de toda la controversia, es que la propia Emilia Dides reveló previo a su piscinazo, que tenía la intención de compartir su reinado. «Ni Faloon ni yo nos merecemos lo que pasó ayer en las votaciones, por ende me gustaría y no sé si es algo legal, me parece lo correcto compartir este triunfo», explicó.

Pese a esto, es que durante la actividad, algunos medios de comunicación captaron a la también cantante limpiándose las lágrimas previo a lanzarse a la piscina, por lo que empezaron a especular que había quedado afectada por los comentarios en su contra en Canal 13.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, Emilia Dides compartió una historia en Instagram, donde sinceró lo que estaba sintiendo en ese momento.

La honesta confesión de Emilia Dides

Para comenzar, la actual Reina de Viña señaló: «Sí, lloré y me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco para después llegar y ver la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres«.

«No sé en qué minuto normalizamos esto, degradar a una mujer y hacerla sentir culpable por algo que no hizo. Tengo mi corazón tranquilo, con el anillo que me gané, ese mismo que demuestra todo amor que recibo de ustedes y el inmenso amor que siento por cada uno que está aquí», continuó.

Por último, Emilia Dides escribió: «Gracias por sus mensajes, y por supuesto, gracias por elegirme como su reina de Viña».