Patricia Maldonado aclara detalles de su salida de Primer Plano: «Me bajó la cuestión»

La jornada de este lunes, Patricia Maldonado dejó la grande, luego de publicar un comunicado en el que informa su decisión de renunciar a Primer Plano, a casi dos meses del estreno del programa, donde era una de las panelistas.

En el texto, la comunicadora señaló que «mi decisión se debe únicamente a la carga laboral y no a ninguna dificultad o diferencia con el equipo, al contrario, solo tengo palabras de gratitud por la generosidad y el buen trato que siempre he recibido».

Y como era de esperar, en todos los paneles de farándula se refirieron a esta situación. Por lo mismo que, Patricia Maldonado, se contactó con Zona de Estrellas, donde contó más detalles de los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Patricia Maldonado cuenta la firme por su salida de Primer Plano

«Aquí no hay especulaciones, ni que ‘se fue porque es enojona, porque tiene un carácter terrible…’ No, no, compadre», comenzó señalando la opinóloga en el espacio de Zona Latina. Además de aclarar que desde septiembre tiene agendadas presentaciones de su café concert para este mes.

Siguiendo por esta línea, explicó que «cuando yo llegué a Primer Plano y me llamaron, lo primero que dije fue: ‘chiquillos, yo encantada, voy a funcionar los días que pueda, los domingos, pero no puedo dejar un trabajo agendado por meses’. Y eso es lo que me pasó. Me pasó dos domingos en que yo tuve que suspender y eso no se puede».

«Prefiero dar un paso al lado, que lo haga alguien que realmente tenga tiempo, que pueda darle todo el tiempo del mundo», continuó.

Por otro lado, Patricia Maldonado confidenció una situación familiar. «Te juro que ya no podía. No he tenido tiempo ni siquiera de preocuparme de mi nieto, que tiene seis meses, no lo he podido disfrutar. Entonces, me bajó la cuestión poh. Así de simple, chiquillos. Me bajó la nostalgia. Dije: ‘estoy trabajando harto, pero tengo a mi familia también un poco abandonada’».