Anita Alvarado confesó en quién se inspiró para el traje que usará en la Gala del Pueblo

La Gala del Pueblo cada vez va tomando más forma y relevancia, sus invitados ya están buscando los mejores looks y outfits para robarse los reflectores de esa noche.

Una de las invitadas que más emocionadas está con la realización de este evento es Anita Alvarado, que en redes sociales celebró la iniciativa impulsada por Naya Fácil.

En conversación con Publimetro, la Geisha chilena dijo lo siguiente. “Me encanta, porque cuando fui invitada por el Canal 13 era para una trampa”, agregando que “Y acá en la Gala del Pueblo, siento que hay honestidad y generosidad”.

¿En quién se inspiró Anita?

En cuanto a su look, no dijo mucho, pero afirmó que está inspirado en una artista británica que hace poco estuvo en Chile. “Solamente les diré que me inspiraré en Dua Lipa”, explicó.

De acuerdo a la revista de moda, Vogue, el estilo de las alfombras rojas de Dua Lipa se resume en “rockero y sexy”. “Una extravagancia que se sustenta en diseños de Alta Costura con infinitas aberturas laterales o bajos asimétricos. Chanel, Valentino o Saint Laurent también han vestido a la artista del momento”, señalan.

La organización de la Gala del Pueblo

Anita Alvarado, también se refirió a la organización de este evento, que se realizará en el mismo horario de la Gala Oficial del Festival de Viña. Frente a esto declaró que para ella habrá un ganador inapelable, “Le van a volar el traste al canal oficial de Viña”, aseguró.

Cada vez hay más invitados y polémicas al rededor de este evento, durante el fin de semana hubo un intercambio de comentarios entre la organizadora Naya Fácil y los artistas urbanos Pablo Chill-E y Julianno Sosa, donde la influencer los catalogó de «machitos«. Para más información acerca de esta polémica te invitamos a hacer clic en este enlace.