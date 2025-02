Participante de Palabra de Honor se niega a participar en coqueta actividad: «Me está rechazando por ser trans»

En el capítulo de este martes de Palabra de Honor quedó la escoba, a raíz de una actividad en la que los participantes debían recrear besos de famosas películas, instancia en la que una pareja no la cumplió por una particular situación.

Resulta que cuando se anunció este reto, Jenko del Río le dijo a Daniela Requena que no quería besos con lengua, lo que dejó más que molesta a la española, quien le comentó a sus amigas que se sintió rechazada por su compañero.

Por lo mismo que, al llegar el momento de presentarse, la chiquilla se negó a besarlo, a pesar de los intentos del peruano.

Tensa discusión en Palabra de Honor

«Yo estaba predispuesta, pero ha habido algo que no me ha gustado y eso ha provocado que no me ha apetecido darle un beso», se explicó ella.

Jenko reaccionó casi llorando. “Yo no tengo la culpa de tus inseguridades. Yo soy una caja fuerte, soy un lobo solitario, y contigo me he abierto contándote cosas muy mías, cosa que no suelo hacer con las experiencias que he tenido. Por eso me da pena esto, y desde ahora tendré que tener mi distancia con ella. Yo he sido buena onda pero frustra que me hagan quedar como el villano de la historia, creando anticuerpos y haciéndote la víctima”, se quejó el peruano.

“No he dicho que eres un villano, sólo que lo que me has dicho me ha abierto ciertas heridas. Y no me hago la víctima, tócame los cojones, aquí nadie se victimiza”, contestó la española.

Una vez terminadla la actividad de Palabra de Honor, el peruano se confesó con Gala. «Yo le daría un beso a cualquiera, pero no voy a meter mi lengua si no quiero hacerlo. Ahí hay victimización de la mujer, donde no importa la opinión del hombre. Creen que el hombre es de fierro siempre, y no es así, el hombre también siente mucho aunque no lo demuestre».