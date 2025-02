La coqueta actividad que dejará la escoba en Palabra de Honor: Deben replicar románticos besos del cine

Este martes se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, un show de talentos promete causar estragos. En él, parejas escogidas al azar recrearán escenas románticas del cine, gran parte de ellas terminadas en apasionados besos.

Entre las presentaciones estarán las de Javiera Belén y Rai, versus Gala y Josué, quienes recrearán la escena romántica de ‘Titanic’, besándose al terminarla.

Lo mismo pasará con Reina y Yuli versus Andrés y Fer, recreando la escena romántica de ‘La máscara del Zorro’. Curiosamente, Yuli interpretará al hombre en la escena, denominándose “La Zorra”, mientras Andrés sorprenderá con un beso excesivamente apasionado a Fer, que los hará reír a todos.

Fanny y Dash, por un lado, y Natu y Miguelito por el otro, sacarán risas actuando la escena del beso invertido de ‘Spider-Man’. “Me van a sacar la ch… en la casa”, bromeará Miguelito tras el beso.

Por su parte, Félix y Lorena interpretarán la escena del restaurante de ‘Cuando Harry conoció a Sally’, y en ella Lorena hará su mejor imitación de un orgasmo, perdiendo la peluca de Meg Ryan en el proceso. “Traté de acordarme de algunas experiencias por ahí”, confesará ella.

Finalmente, los más polémicos de Palabra de Honor serán quienes recreen la escena de la arcilla de ‘Ghost’. Primero, Faloon y Vico cerrarán con un beso al final, mientras Yuli mira la escena aterrada desde adentro de la casa. “Me asusté, casi me bajó la presión”, confesará celosa.

La tensa pelea en Palabra de Honor

En tanto, Daniela Requena y Jenko del Río tendrán grandes dificultades cuando la española se niegue a besarlo en la escena, por la condición que él le puso de hacerlo “sin lengua”.

“Yo estaba predispuesta, pero ha habido algo que no me ha gustado y eso ha provocado que no me ha apetecido darle un beso”, se explicará ella.

«No tengo la culpa de tus inseguridades. Yo soy una caja fuerte, soy un lobo solitario, y contigo me he abierto contándote cosas muy mías, cosa que no suelo hacer con las experiencias que he tenido», replicó el peruano.

Junto con agregar que «por eso me da pena esto, y desde ahora tendré que tener mi distancia con ella. Yo he sido buena onda, pero frustra que me hagan quedar como el villano de la historia, creando anticuerpos y haciéndote la víctima».