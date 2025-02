«No pensé que iba a ganar»: Kenita Larraín rememoró el día en el que le arrebató la corona de Reina de Viña a Karen Doggenweiler

En una nueva edición del matinal de Mega, que por la época festivalera cambió de nombre a “Con Gusto a Viña”, estuvo como invitada Kenita Larraín.

Con toda la polémica que se está viviendo tras la victoria de Emilia Dides, sobre la candidata de Canal 13, Faloon, en el espacio aprovecharon para recordar cuando la actualmente numeróloga se llevó la corona.

Los panelistas se remontaron a 2003, cuando la ex del Chino Ríos derrotó a la actual animadora del certamen, Karen Doggenweiler.

“La verdad es que con los otros canales hubo una candidata muy querida por el público, que llegó hasta en helicóptero”, lanzó entre risas refiriéndose a Karen Silvia.

Fue un duro enfrentamiento

“Yo dije ‘chao, perdí’, y no recuerdo que otras candidatas habían. Cuando me avisaron que había ganado, que era la nueva Reina del Festival de Viña del Mar, dije ¿qué hago para mañana?”, partió recordando sobre la presión inicial que sintió para el piscinazo.

Kenita Larraín afirmó que esto fue totalmente inesperado, “de verdad no pensé que iba a ganar, entonces se me ocurrió que nadie había usado la bandera de Chile en un bikini, fui al mall de Viña del Mar y me compré el bikini por separado”.

“Compré otro género, recorté una estrella, con estas manitos lo hice, y me fabriqué yo la estrella”, añadió, explicando como fue el proceso del traje.

Concluyó este espacio en el programa diciendo que ella no se había postulado a la competencia, sino que era la candidata de la prensa, por eso jamás realizó una campaña propia.

