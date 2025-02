Edo Caroe se «burla» de George Harris durante su presentación en el Festival de Viña: «Llené un Movistar Arena, ah, no, cinco”

Después de largos nueve años, el comediante de 38 años volvió a subirse a la Quinta Vergara, apenas pisó el escenario, se refirió al corte de luz y a la fallida presentación de su compañero de rubro, George Harris.

El venezolano, nunca logró conectar con el público y mantuvo una actitud bastante desafiante y prepotente los espectadores.

Por estas situaciones, Caroe comenzó su rutina refiriéndose a él.

Las referencias de Edo Caroe a George Harris

“Chile no deja de sorprender. Un apagón, por la chu… ¿Tenía que haber un apagón?”, comentó.

“Como 10 horas se demoraron en reponer la luz… ¿Cómo tanto rato? Llegaron antes los remates de George Harris”, lo que desató las risas del respetable.

Edo siguió con su rutina y poquito más tarde volvió a hacer mención del comediante venezolano, “Humildemente me ha ido bien… yo en Santiago he llenado lugares grandes. No me gusta decir qué llene porque yo soy más piola”, partió.

“Ya lo voy a decir… llené un Movistar Arena, ah, no, cinco”, haciendo clara referencia a lo que dijo Harris la primera noche de certamen.

Seguido a esto, el mago de profesión, comentó que invitó a Don Carter a su show en el Movistar Arena, destacando que fue “en el quinto” espectáculo que dio en ese recinto, lo que desató las risas de los asistentes al Festival de Viña.

Agregó: “¿Se ve esto en Venezuela? Porque se va a enojar el otro hueón…”.

Edo Caroe partió criticando la inoperancia del corte de luz y repasando a George Harris #FestivalViñaDelMar #Viña2025 pic.twitter.com/LhAvdDzLPi — OPEN HEARTS (@vicetias) February 27, 2025

