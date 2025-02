Naya Fácil confiesa cómo le afectó el masivo corte de luz en Chile: «No puedo vivir sin internet»

El pasado martes 25 de febrero, Chile vivió un corte de luz masivo, el cual afectó a 14 de las 16 regiones. Dejando a varios afectados.

Es el caso de la influencer Naya Fácil, quien vivió momentos de suma angustia durante el apagón, por lo que realizó una serie de descargos en sus redes sociales, relatando el momento que estaba viviendo.

«Nunca había pasado eso creo. Ojalá que este corte los haya pillado con los celulares cargados», comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

«Yo tengo cargado mi celular, así que me da igual y puedo subir historias y todo», comentó.

Pero con el paso de las horas, y al ver que la luz no regresaba, el celular de Naya empezó a quedarse sin señal.

«Llevo 5 minutos totalmente incomunicada, no puedo subir historias. Me estaba riendo y ya no me estoy riendo. No carga Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp. Tengo 3G, una rayita», expresó la influencer.

Así afecto el corte de luz a Naya Fácil

«Yo no puedo vivir sin internet. Si este es el fin del mundo, que se acabe ahora ya», dijo horas más tarde, sumamente afectada.

«Me está dando una ansiedad horrible, me estoy imaginando puras tonteras (…) ¿Se imaginan nunca más tenemos internet? Punto uno, estaría cesante», señaló.

Además, Naya Fácil expresó su preocupación porque tenía un regalo especial para el cumpleaños de su hermana Sigrid, el cual se vería afectado por el masivo corte de luz.

La embajadora del Festival de Viña 2024 compartió que había conseguido boletos para el concierto de Morat, programado para el pasado martes en la Quinta Vergara.

Sin embargo, debido a la reprogramación del evento, la banda finalmente actuará el sábado 1 de marzo. Esto modificó sus planes, ya que esperaba disfrutar del espectáculo junto a su hermana en la fecha original.