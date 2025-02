Mariela Sotomayor cuestiona reacción de Faloon y Canal 13 en medio de controversia en Viña 2025: «Una niñería»

La jornada de este viernes, Mariela Sotomayor, entregó su opinión respecto a la polémica sobre el reinado por la corona del Festival de Viña, en el cual Emilia Dides, salió como ganadora, pero le cedió el triunfo a Faloon Larraguibel.

En medio del matinal «Con Gusto a Viña», la periodista se refirió a este episodio.

«Me pasan varias cosas con esto», se sinceró.

«No puedo entender esta niñería de Canal 13 de no conformarse, lo digo con mucho respeto porque trabajé ahí», se refirió respecto a los reclamos por el conteo de votos.

Mariela trata de «Poco responsable a Faloon»

«Ellos ganaron ocho años seguidos y nadie más podía ganar (…) nadie nunca puso en duda la veracidad de sus reinas», añadió.

Bajo este contexto comentó, «volvemos a poner sobre la mesa el no saber perder y ver el fracaso como una oportunidad. ‘No, no puede ser que perdimos'».

De este mismo modo, Mariela Sotomayor también se refirió al gesto que tuvo Emilia Dides de compartir su reinado con Faloon Larraguibel, a pesar de que ella salió ganadora.

«Creo que Emilia pecó de inocente con su gesto, porque en el fondo tratando de incluir a Faloon, para que no se formara una pelea, lo único que logró fue que este concurso se desvirtuara y que hoy día haya diferentes piscinazos y diferentes reinas», señaló.

«Eso me parece que no está bien. Si el resultado final, independiente del enredo, dice que la ganadora es Emilia Dides, entonces la ganadora es ella», determinó.

«Me parece muy poco serio y poco responsable de la candidata de Canal 13 (Faloon) que no sea capaz ella de comandar a su equipo y decirles que este tipo de mensajes de odiosidad no es lo que quiere transmitir, salvo que sea lo que ella quiera seguir transmitiendo», concluyendo con su análisis.