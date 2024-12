Faloon Larraguibel recuerda cuando se filtró episodio de violencia: «Me daba vergüenza salir a la calle e ir a buscar a los niños al colegio»

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor, Faloon Larraguibel protagonizó un potente momento, luego de que se confesara sobre lo que sintió tras ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su exmarido.

Hay que recordar que, en marzo pasado, se destapó que Jean Paul Pineda golpeó a la comunicadora cuando llegó de madrugada a su hogar, siendo uno de los hijos de la pareja quien llamó pidiendo ayuda.

Es en este contexto que ahora, Faloon Larraguibel se confesó con sus amigos en el encierro de Canal 13, admitiendo que su historia terminó siendo una inspiración para varias mujeres, que se enfrentaron a una situación similar.

La honesta confesión de Faloon Larraguibel

Para comenzar, la ex chica Yingo relató que «muchas mujeres me escriben a diario contándome sus historias, y diciéndome que se separaron después de ver lo que me pasó. Eso es bacán».

Junto con esto, admitió que los primeros días luego que se conoció el caso, lo pasó muy mal. «A mí cuando me pegaron me daba vergüenza salir a la calle e ir a buscar a los niños al colegio, porque todo el mundo sabía. Pero no le debería dar vergüenza a uno, sino a ellos».

Es más, Faloon Larraguibel reveló que lo que le ocurrió a ella inspiró a su madre a tomar la misma difícil decisión. «Cuando pasó todo esto le di la fuerza a mi mamá para separarse. La empoderé un poco».