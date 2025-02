Macabro crimen: Joven asesina a su abuela y lo admite con escalofriantes palabras «Me cansé de que me controlara»

Un joven de 27 años de edad, asesinó a su abuela al interior del domicilio que compartían en Morón, Argentina.

Tras cometer el crimen, decidió entregarse inmediatamente a manos de la policía y confesar todo. Pero lo que llamó la atención de los uniformados fue su macabra confesión «Me cansé de que me controlara«.

El acusado, identificado como Jerónimo Gustavo Jubelli, quien, sin mostrar signos de arrepentimiento, se presentó en la Comisaría 4° de Gervasio Pavón y relató con frialdad los detalles del homicidio.

Según su declaración, el asesinato ocurrió luego de una acalorada discusión con su abuela, Irma Selva Cáceres, una mujer de 87 años, a quien terminó ahorcando dentro de la vivienda ubicada en la calle Cartagena 1600.

El hecho ha conmocionado a la comunidad, ya que vecinos describieron a la víctima como una persona amable y querida en el barrio. Las autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente, mientras que el acusado permanece detenido a la espera de que se defina su situación judicial.

Adulta mayor encerrada con llaves

Jubelli fue trasladado hasta la escena del crimen. Allí, conversaron con el hijo de la víctima y padre del acusado, quien autorizó el ingreso de los policías. Cuando intentaron entrar a la habitación de la adulta mayor, encontraron la puerta cerrada con llave.

Frente a esto, rompieron la cerradura inmediatamente, y encontraron el cadáver de la adulta mayor. Minutos después llegó al lugar una ambulancia del SAME y los médicos constataron que Irma Selva Cáceres ya llevaba varias horas muerta.

Posteriormente, funcionarios de la Fiscalía N.º 4 de Morón y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias a cargo.

Testimonios del nieto

«Me cansé de que me controlara, que me tuviera cortito. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa», declaró el sujeto.

Por el momento, el acusado, de 27 años, tendrá que enfrentar a la justicia por su impactante crimen a sangre fría hacia su abuela.