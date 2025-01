Tonka Tomicic en el centro de la atención: Su mensaje alarmante que encendió las redes sociales

Pese a que Tonka Tomicic estaba alejada de las pantallas, por un tiempo, sí estuvo activa en las redes sociales. Donde se ha dejado ver practicando deporte, viajando y dedicada a su trabajo como rostros de distintas marcas.

A mediados de diciembre, la modelo aseguró al programa de Mega, «Only Fama», que se encuentra «bien», planeando diferentes proyectos. «He vivido mis procesos, me he sanado, me he tomado un tiempo sin estar expuesta«, afirmó.

El mensaje de Tonka Tomicic

Durante la mañana de este viernes, la animadora se dejó ver realizando un desesperado llamado para ir en ayuda de un perrito que fue recientemente rescatado.

«Él es Balto y necesito ayuda urgente para hogar temporal o definitivo. Es un pastor alemán de 3 años, está cojito de una patita, pero está en recuperación (por lo mismo nadie ha querido adoptarlo)», escribió de entrada la ex Canal 13.

Además, agregó: “Una señora lo rescató y no quiere hacerse cargo, lo dejó en un hotel y ahora que no tiene cómo pagarlo, decidió ir a dejarlo donde lo pilló, quitándole su tratamiento. Esta vez es algo externo, pero sigue siendo igual de importante, en verdad es exquisito”.

Su especial resumen del 2024

A través de su cuenta de Instagram, Tonka se sumó a la tendencia de subir fotografías que resumen lo que fue el 2024. Tras dar la bienvenida al nuevo año, la comunicadora compartió postales inéditas de los momentos que disfrutó.

Como se sabe, la animadora enfrentó diversas dificultades tanto laborales como personales en los últimos doce meses, finalmente disfrutó de varios momentos que le alegraron la vida.

«1 año en 10 fotos, brevísimo resumen del 2024». Escribió la animadora junto a varias postales en las que aparece en distintas actividades, como haciendo trekking, compartiendo en familia y amigos, y también en el gimnasio

Cabe recordar que fue un año polémico pata Tonka, siendo llamada a declarar en el caso audios.