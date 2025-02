«La verdad es que sexo no tengo hace mucho tiempo, te juro. Y no porque no tenga ganas, sino porque no encuentro a nadie que me guste mucho»

En la noche de este viernes, Cristina Tocco fue una de las invitadas a Only Fama, programa farandulero que repasa lo mejor del espectáculo nacional.

Recordemos que la actriz, recientemente, anunció que se unió a «Arsmate», plataforma que se centra en la venta de contenido para adultos.

En esa línea, la intérprete asombró a sus compañeros del panel con una confesión que pocos se la esperaban.

Fue cuando Daniela Aránguiz le preguntó: «Yo quiero saber, ¿qué tipo de colágeno que tú consumes? Porque yo necesito del mismo».

La actriz trasandina sorprendió revelando que «es al revés, yo vivo sin hombres, no sabes lo bien que te mantienes. Es maravilloso”.

Además, agregó que: «La verdad es que sexo no tengo hace mucho tiempo, te juro, de verdad, de verdad. Y no porque no tenga ganas, sino porque no encuentro a nadie que me guste mucho».

El particular comentario de Daniela Aránguiz

Luego de la inesperada confesión de Cristina Tocco, Daniela Aránguiz no dudo en reaccionar ante tal revelación, y tiró un particular comentario, que sacó risas en el equipo.

«Pero es que yo te veo y eres como un sexo caminando, perdón que te lo diga. Como que hasta a mí me pasan cosas», señaló, según consignó La Cuarta.

El halago no pasó desapercibido y los integrantes del set no aguantaron la risa. «Yo te lo juro que yo la miro y me pasan hasta cosas», comentó. Agregando que es la encontraba muy sexy y sensual.

