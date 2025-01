Luis Ugalde cuenta la firme de su salida de CHV: «Dejar un lugar en el que estuviste 12 años no es fácil»

Luego de una serie de rumores, finalmente durante la jornada de este lunes, se confirmó que Luis Ugalde es la nueva contratación de Mega, quien a partir del 17 de febrero se sumará a nuevos proyectos en el área de prensa.

Es en este contexto que, en conversación con La Cuarta, el periodista se refirió a los motivos que lo llevaron a dejar CHV luego de 12 años.

«Lo dije el otro día en la despedida de Chilevisión… Hay oportunidades que no se pueden dejar de lado, que no se pueden dejar pasar. Y esta es una oportunidad de esas. No puedo entrar mucho allí en detalles todavía de qué es lo que voy a hacer allá, pero era una oportunidad de crecimiento y de cambio», afirmó al medio antes nombrado.

Junto con esto, Luis Ugalde comentó el proceso que vivió para tomar la decisión. «Tuvo de todo porque conversamos harto. Dejar un lugar en el que estuviste 12 años no es fácil. Actualmente todos los trabajadores, no solo en la televisión… uno no dura mucho, o tú no duras mucho en los trabajos en general. Y 12 años era harto tiempo».

La nueva etapa de Luis Ugalde en Mega

Por otro lado, el comunicador comentó sobre las expectativas que tiene en su llegada a Mega. «Hacer un cambio, pero más en formas, quizás, que es la esencia. La esencia va a seguir siendo la misma. Yo siento que todos estos años de trabajo en la calle también me dieron harta conexión con la gente, me dieron conexión con el reporteo, entender muchas veces las problemáticas en primera persona».

A pesar de que se reveló que llega a Meganoticias, de todas formas le consultaron si participará de Mucho Gusto. «Al matinal, a lo mejor, es posible. Eso no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, pero si tú ves en Mega como que todos trabajan para todos. Pero claro, yo llego al departamento de prensa».