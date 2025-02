Jordi Castell revela los verdaderos motivos de la salida de Neme: «¿Por qué creen que lo sacaron?»

La noche del pasado jueves, en el programa «Tal Cual» de TV+, el fotógrafo Jordi Castell realizó fuertes declaraciones respecto a la salida de José Antonio Neme de Mucho Gusto.

Y es que sin pelos en la lengua, el fotógrafo comentó con los otros panelistas del estelar: «A quien no conozco personalmente, pero me gusta verlo, es a Rodrigo Sepúlveda, el que va a reemplazar a la liceana traumada en el Mucho Gusto».

Refiriéndose al animador, con quien arrastra una tensión hace bastante tiempo.

«La liceana traumada»

Definitivamente, el término no paso para nada desapercibido entre sus compañeros del panel, quienes no dudaron en preguntarle por qué lo llamaba así.

«¿Por qué creen que lo sacaron del matinal?», agregó Castell.

A lo que José Miguel Viñuela le responde, «¿Cuál es tu teoría conspirativa?».

«No, yo no tengo ninguna teoría, tengo a tres personas que trabajan en ese equipo y que quedaron hasta acá con las pataletas en comerciales», recalcó.

Fuertes dichos de Jordi Castell

«El sesgo periodístico protege muchas veces a algunas personas, pero hay pataletas en comerciales, peleas con el pololo con el altavoz puesto, donde todo el mundo se enteraba», agregó el panelista del programa.

Bajo el mismo contexto, añadió, «hay pataletas que fueron incluso tema en programas de farándula. Claro, hay una cuestión de oportunidades, que se debe poner a gente que está esperando en la banca, pero hay otras situaciones en que uno dice ‘qué come esta gente'».

Por último, Jordi Castell no se guardó nada «Por eso me bajé de la gala. Yo le agradezco a Mega que me haya invitado, pero cuando ocurrió el episodio de la liceana, yo vine acá y dije que no iba a ir», concluyó.