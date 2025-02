Jenko del Río terminó entre lágrimas en Palabra de Honor: «Me da impotencia que se agarren de algo que es falso»

Repercusiones dejó la última Corte Marcial de Palabra de Honor, durante la cual Fabio Agostini se lanzó con todo en contra de Jenko del Río, sacándole en cara la acusación de violencia intrafamiliar que tiene en Perú.

Es en este contexto que, durante el capítulo de este jueves, durante una conversación con Andrés Caniulef, el peruano terminó entre lágrimas, por lo que su compañero le dijo.

El llorado descargo de Jenko en Palabra de Honor

«Si yo hubiera tenido un acto de violencia, pago lo hecho al pecho. Pero no tengo por qué cargar con algo que no hice. No voy a aceptar aprender a vivir con algo que no me merezco. Me da impotencia que se agarren de algo que es falso, es cargar con una mochila que no me corresponde», se lamentó, agregando que esta situación lo tiene muy afectado.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «¿Tú crees que me gusta sentirme como ahora, ponerme nervioso, llorar, temblar, reventar? Toda mi separación tuve que callarme, le dije a ella que no quería que hubiera un circo. No hubo violencia por mi parte, eso lo aclaré».

Asimismo, explicó por qué apenas conoce a la gente lo primero que dice es aclarar que no es un hombre golpeador. «Tuve que lidiar mucho tiempo con este tema. La gente a veces es muy cruel en la calle, en las redes sociales».

«Yo tengo que ir siempre un paso adelante porque esto es una maldita carta de presentación que tengo. Si hubieras escuchado a Fabio decir eso sin que yo te diera mi versión antes, ¿qué habrías pensado de mí?», preguntó a su compañero de Palabra de Honor.

Mientras, Fabio se burlaba con Raimundo Cerda del peruano. «Vino a limpiar su imagen y la está ensuciando más todavía, para eso se habría quedado en casa. Esto le quedó grande. Lo único que le quedó pequeño es el traje. Es muy cara dura».