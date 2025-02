Hoy se cumple un año más de la polémica presentación de Xuxa en el Festival de Viña del Mar: ¿La recuerdas?

Su debut en el Festival de Viña del Mar ocurrió en 1990, tras hacerse muy popular con famoso “Show de Xuxa”durante los años 80′.

El éxito de este programa se debía a las pegajosas canciones que no tan solo sonaron en su Brasil natal, sobrepasaron fronteras y llegaron a Chile.

A inicios de los 90´fue su “boom”, y ya como una estrella mundial, lograba llenar estadios y atraía a público de todas las edades.

Su trágica segunda presentación en Viña

En la noche del 19 de febrero del año 2000, Xuxa, volvía al escenario de la Ciudad Jardín a celebrar los 10 años de su exitosa primera presentación.

Esta vez fue todo distinto, el “Monstruo” la recibió con abucheos desde el minuto uno, situación que la artista no entendía. No sabía si los gritos del público eran a favor o en contra. La brasileña no entendí español, ni mucho menos los dichos chilenos.

Cuando partió con su hit, “Ilarié”, los espectadores, en vez de seguirle con el “oh oh oh”, le siguió con la obscenidad que rimaba con el coro.

La carioca pensaba que todo estaba siendo un éxito, hasta que alguien de su equipo fue a explicarle el significado del dicho. “¡Ah!, tiene dos sentidos”, expresó la también presentadora de televisión. Al darse cuenta de lo que sucedía, la fue pasando de mal en peor.

Tras estos momentos tan incómodos, los presentadores del certamen intentaron salvar un poco la situación. Antonio Vodanovic fue a buscar a la cantante, que ya estaba en su camarín después de esta dura situación.

El animador le ofreció cantar nuevamente “Ilarié” con un “Monstruo” que no respondería con el improperio. “¡Claro! Pensé que ellos no me querían”, dijo al volver al escenario, y romper en llanto.

Luego de finalizar su presentación con esta canción, Xuxa no volvió a pisar tierras chilenas. Se comenta que tras bambalinas, devolvió la Gaviota de Plata entregada por su presentación. Además, juró nunca más volver a pisar Viña y tampoco visitar nuestro país.

En ese mismo año, al medio argentino Página 12, le comentó lo siguiente: “No estoy triste, sino decepcionada. A Viña del Mar no volveré más. Dejaré ese festival para los cantantes”.