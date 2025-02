Hermano de conocido chico reality debuta en TV en El Fenómeno: «Es un desafío que me gustaría tomar»

Luego de una larga espera, este lunes 17 de febrero es el estreno de El Fenómeno, el nuevo programa familiar de Canal 13, conducido por José Miguel Viñuela, que por dos semanas presentará a los nuevos talentos para la TV.

Es en este contexto que, durante los últimos días, se anunciaron a los participantes que se la jugarán en todo tipo de desafíos. Y este viernes se confirmaron a los últimos, entre los que se encuentra el hermano de un conocido chico reality.

El nuevo participante de El Fenómeno

Se trata de José Manuel Cerda, de 28 años, y hermano de Raimundo Cerda, actual participante de Palabra de Honor. El joven salió del colegio Saint George, es ingeniero comercial y campeón nacional de motocross.

«Compito desde los 7 años, he dedicado la mayor parte de mi vida a ese deporte, he corrido en varios países. También practicó ski náutico y ski nieve. Además tengo dos empresas, una de cristales y otra de paltas», cuenta el chiquillo.

Consultado sobre sus semejanzas y diferencias con su hermano, el joven marca diferencias. «Somos dos personas muy distintas, con personalidades muy distintas. Yo siempre he sido de relaciones largas a diferencia de Rai. Más que galán me considero un caballero. Ahora llevo más de un año soltero y estoy viviendo mis 28 años, así no me cierro a la posibilidad de conocer a alguien en el programa. Que pase lo que tenga que pasar».

Debido a su forma de ser, José Manuel asegura que tiene mucho que entregar en El Fenómeno. «Este último año he acompañado de cerca lo que ha hecho Rai, he visto sus altos y bajos, y es un desafío que me gustaría tomar».

«Creo que es una oportunidad para que estemos los dos en la televisión, y no quiero dejarla pasar. Yo soy de hablar harto, súper extrovertido y tengo buena vibe, mi mamá siempre me ha dicho que estoy para la tele», comenta.