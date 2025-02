Festival de Viña 2025: ¿Qué pasó con la tercera noche tras masivo corte de luz en Chile?

La jornada de este martes 25 de febrero estuvo marcada por el inesperado y masivo corte de luz que afectó a gran parte de Chile y que recién pasadas las 23:00 horas comenzó a normalizarse.

Es en este contexto que, desde el gobierno se anunció estado de excepción y toque de queda hasta las 06:00 horas de este miércoles. Por lo mismo que, desde la producción del Festival de Viña decidieron suspender la tercera noche.

Se suspende la tercera noche del Festival de Viña

Por medio de un comunicado, informaron que “lamentamos profundamente tener que comunicarles que, debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Chile, los shows de esta noche deberán ser reprogramados para el sábado 1 de marzo de 2025”.

Siguiendo por esta línea, aprovecharon de confirmar que, pese al cambio en la fecha de la tercera jornada del Festival de Viña, se mantienen los mismos artistas. Con Morat, Pedro Ruminot en el humorhumor y Sebastián Yatra cerrando la noche.

Hay que mencionar que, la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó los motivos de la suspensión del evento viñamarino, cuando parte del público ya había ingresado a la Quinta Vergara.

“Con mucha pena, en este momento no se puede realizar el evento. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno de la Quinta Vergara… A pesar de que puede haber sistemas de emergencia en el mismo recinto, el entorno hace totalmente poco recomendable seguir adelante”, mencionó.

Y para aquellos que ya tenían sus entradas pero no pueden asistir a la nueva fecha, la organización informó que podrán solicitar la devolución íntegra de su dinero. A partir del 3 de marzo de 2025, lo podrán hacer a través dePuntoticket.