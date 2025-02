Fanny Cuevas termina entre lágrimas tras rechazo de sus compañeros: «No quisieron hablar más conmigo»

En el capítulo de este domingo de Palabra de Honor, se vivió un especial momento, luego de que Fanny Cuevas se acercara al grupo de Faloon Larraguibel para dedicarle unas palabras por haberla integrado luego del rechazo por parte de ‘La Familia’.

«Lo siento. Me he sentido súper incómoda hoy», lloró, mientras todos la abrazaron.

Siguiendo por esta línea, Fanny Cuevas se quejó sobre el otro equipo: «Yo a ellas no les he hecho nada, sólo me senté un día con Andrés al almuerzo y desde entonces me hicieron la cruz, no quisieron hablar más conmigo. Me duele porque fui buena con ellas, podrían haberme dicho algo, pero lo hacen por el lado y eso me hace sentir incómoda».

Desconsolada, abrazó a Faloon llorando y le pidió perdón por las cosas feas que dijo de ella antes. «Aquí vas a contar con nosotros siempre, vas a tener un grupo que te va a apoyar y a contener», le aseguró Larraguibel.

El ex grupo de Fanny Cuevas se lanza en su contra

Mientras tanto, el otro grupo se quejó de Fanny Cuevas. «Yo me alejé de ella porque no me gustó cómo te trató a ti», le confesó Gala Caldirola a Raimundo Cerda.

Frente a lo cual, el ex Gran Hermano señaló que «Fanny le dijo las cosas más duras que le han dicho a ella, y están juntas como si nada».

Vico, por su parte, dio un argumento diferente para quejarse de Cuevas. «Para mí ella desentonaba con nosotros. No me gustaba tener que fumarse a esta mina acá adentro. Además, era amiga de Félix, y me pregunté de dónde salió».

Fer, luego, se quejó con Reina de Fanny. «Lo que me molesta es su inconsecuencia, ella ha hablado muy mal de la gente con la que se junta ahora y es demasiado buena para inventar cosas. Cuando le dijo a Faloon lo que le dijo, nos contó antes, y todas le aconsejamos que no lo hiciera».

«Y cuando cachó que Faloon no enganchó con ella, se cambió de grupo. Ella se puso como la matriarca del grupo y la dejamos decirlo para que se sintiera integrada, que no me venga a decir que la excluimos», sostuvo Figueroa.