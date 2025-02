La noche de este miércoles se vivirá un tenso momento en Palabra de Honor, luego de que dos compañeras que no se puedan ver ni en pintura tengan que enfrentarse a convivir más cerca que nunca.

Después de varios días de fuertes discusiones entre Fanny Cuevas y Fernanda Figueroa, donde incluso sus compañeras tuvieron que separarlas, ambas tendrán en enfrentar un difícil cambio de cara a la próxima fase de la competencia.

La animadora del reality, Karla Constant les informará que se producirá un nuevo cambio de duplas, lo que será una gran oportunidad para conocerse entre todos los reclutas.

La primera dupla mencionada será Fernanda con Fanny, quienes recibieron con muy mal ánimo la noticia. Se sentarán separadas y la ex de Joche manifestará: “No quiero respirar su mismo aire», y agregará: «Cuando a mí me tocan algo que me duele y que no he podido superar en tres años, yo no perdono”.

Más adelante, al realizar el juramento, la Comandante Arratia llamará la atención a Figueroa por no haber pronunciado el compromiso de “Palabra de Honor”, a lo que la modelo responderá: “No voy a jurar nada, porque no estoy contenta con mi dupla. Y no tengo que jurar algo que no voy a cumplir”.

La tensa pelea en Palabra de Honor

Hay que recordar que hace unos días se mostró la fuerte pelea que protagonizaron Fanny Cuevas con Fernanda Figueroa, la que el resto de sus compañeros debió separar antes de que escalara a más.

«Eres falsa. Eres muy falsa. Dos veces me acerqué a ti, y tú andas diciendo por las espaldas que Gala y yo te hacemos a un lado del grupo. Además minutos antes de andarte juntando con Faloon habías criticado a todo el grupo, personas a las que pisoteaste, y ahora mágicamente son amigas. Por eso para mí eres una persona falsa», comenzó lanzando Figueroa.

A lo que Fanny Cuevas le respondió: «Falsa eres tú que te enojas porque me siento con otras personas, porque me doy la oportunidad de conocer a la gente, y después me ignoras. Tengo el derecho de compartir con quien yo quiera, desde que me senté con Caniulef no me miraste ni me hablaste más. No es para mí falsedad aprender a conocer a otras personas».