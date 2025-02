Aseguran que popular humorista del Festival de Viña estaría atravesando fuertes problemas financieros

Un gran problema económico estaría atravesando un reconocido humorista chileno. Quien en su momento destacó en el icónico Festival de Viña del Mar, específicamente en el año 2001.

Se trata de «El Turrón», miembro del dúo Millenium Show, quien, según se reveló este martes en el programa Que te lo digo, estaría recurriendo a un método inusual para pedir dinero.

La información fue compartida por el periodista Sergio Rojas. Quien comentó que uno de sus informantes le había contado que el comediante fue visto solicitando dinero a cambio de que turistas se tomaran fotos con las estatuillas que obtuvo en el certamen de la Ciudad Jardín.

«Me dicen que El Turrón se encontraba en el puerto de San Antonio con sus gaviotas, diciendo que podían sacarse por un aporte voluntario», reveló el periodista en medio del programa.

Declaraciones de El Turrón

De hecho, sostuvo que el humorista le hizo una fuerte confesión.

«La televisión no me quiere y debo cuotas atrasadas de varias cosas. Hay que hacerlo antes de que venga el remate», comentó Mario Moreno (nombre real del artista).

«No le gustó que le preguntara cosas. La persona que está a su lado no tenía buena cara. Si me preguntas, solo tenía cara de carrete», confesó el informante de Sergio Rojas.

¿Quién era El Turrón?

Cabe recordar que «El Turrón» es un humorista chileno muy querido y reconocido por su estilo cómico y su participación en diversos programas de televisión y espectáculos en vivo. Destacando en el Festival de Viña del año 2021.

Se destacó por su humor popular y su capacidad para conectar con el público a través de chistes y personajes caricaturescos.