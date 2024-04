“No hay vuelta atrás”: Daniela Aránguiz cuenta la firme sobre su quiebre con Luis Mateucci

Daniela Aránguiz se vió involucrada recientemente en varios rumores de quiebre tras la incorporación de Luis Mateucci a Ganar o Servir. Al parecer el argentino le habría terminado por teléfono, tras enterarse de una infidelidad de parte de ella.

Los rumores sobre la pareja explotaron recientemente después de que Mateucci entrará al reality de Canal 13. Muchos apuntaron a que él tendría ya un romance dentro del encierro en Perú, y por eso quiso terminar con Daniela.

Bajo ese contexto, la ex del Mago decidió aclarar todo en el programa «Sígueme», transmitido el pasado viernes. Daniela Aránguiz, compartió su versión sobre los rumores que han rodeado su relación con lujo de detalle.

¿Qué pasó según Daniela Aránguiz?

Todos los rumores explotaron al darse a conocer la supuesta llamada que recibió Daniela de parte de Luis. Esto fue confirmado por ella durante la conversación con sus nuevos compañeros de panel de TV+.

«Yo vine ayer a trabajar tranquila y feliz. Cuando llego a mi casa, a eso de las dos de la tarde, recibo un mensaje de una productora que me dice ‘hola, Luis se quiere comunicar contigo‘», explicó Daniela Aránguiz durante el programa.

La panelista señaló que la supuesta ruptura se habría originado a raíz de un malentendido, donde el argentino habría recibido información errónea sobre una supuesta infidelidad. Estos rumores desataron la desconfianza en Luis, quien incluso puso en duda si quería a Daniela en la final de Tierra Brava.

«Eso quiero hablar contigo. Si esto es así, yo no sé si quiero que vengas a la final a Perú», dijo Luis segñun el relato de ella.

«Si tú me dices que no sabes, yo te digo ahora que no voy. No estoy para el ‘no sé’. Qué pena que te prestes para el circo que nos hacen hacer a todos«, respondió Daniela.

Sin embargo, ella desestimó tales acusaciones y expresó su deseo de aclarar la situación con Luis Mateucci en persona.

¿Hubo un termino definitivo?

Por otro lado Daniela afirmó que el causante de los conflictos entre ellos es un productor del nuevo relity Ganar o Servir. La ex chica Mekano, aseguró que esa persona quiere que Luis tenga un romance dentro de encierro por eso busca que ella termine su relación.

De paso Aránguiz desmintió los rumores sobre una supuesta relación entre Mateucci y la participante Daniela Colett. Asegurando que la brasileña entró al reality recientemente y que no existía ninguna relación previa entre ellos.

«Lo que me dicen mis informantes de Perú es que él (Mateucci) no me ha engañado; todavía no pasa nada. Obviamente que tiene que hablar con todos en la casa y es normal, o te vuelves loco en el encierro», afirmó Aránguiz.

Daniela Aránguiz dejó en claro su postura frente a los rumores que han circulado sobre su relación con Luis Mateucci, desmintiendo cualquier quiebre definitivo. Sin embargo si destacó que se siente dolida por la desconfianza del argentino hacia ella.

«Un hombre, conociéndome hace más de un año, que le digan que estoy con alguien y dude de mí como mujer, eso me duele y no hay vuelta atrás para retomar una relación. Él se merece lo mejor».