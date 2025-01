Filtran feo actuar de exesposo de Myriam Hernández durante su matrimonio: «No la dejaba comer»

Sin duda que la polémica farandulera de las últimas semanas, sin duda que es la inesperada separación de Myriam Hernández y Jorge Saint-Jean, luego de 35 años de matrimonio. Terminando también con su trabajo como representante de la artista.

Es en este contexto que, la prensa ha estado buscando los motivos del quiebre, siendo la principal especulación una supuesta infidelidad por parte del empresario. Es más, en Only Fama, aseguraron que no habría sido con cualquier persona.

«La mujer que traicionó la confianza de la cantante, junto a su marido, era miembro y líder de uno de los fanclubs más importantes de Myriam Hernández», señaló Mariela Sotomayor en aquel momento.

Frente a esto, es que en Zona de Estrellas, Cata Pulido dejó la escoba al revelar desconocidos detalles sobre cómo habría sido la relación de la cantante con Jorge Saint-Jean en la intimidad.

Cata Pulido cuenta detalles de la relación de Myriam Hernández

«Yo conozco a la señora Myriam… Perdona Myriam, yo te amo y te adoro, pero lo voy a contar», comenzó relatando la exparticipante de Palabra de Honor.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Yo la conozco hace muchos años porque teníamos al mismo masajista ambas. No sé si ustedes se acuerdan de un degenerado asqueroso que nos sacaba fotografías», dijo en referencia al recordado caso del «masajistas de las estrellas».

«Yo siempre que me la encontraba, Jorge era muy estricto con ella, muy estricto. No la dejaba comer, le prohibía sus antojitos. Myriam no vivía relajada con él», afirmó Cata Pulido.

Junto con mencionar que «él no era un marido muy amoroso. No sé si esto se mezclaba esto de ser manager y esposo, lo que me parece un error. Yo no conozco a ninguna pareja… bueno, algunos pueden trabajar juntos, pero cuando se trata de manager y artista, es muy complicado».

«Nunca he tenido una muy buena impresión del caballero, por mucho que ella haya estado enamorada, se lo respeto. A mí no me cabe la menor duda que pudo haber tenido este tipo de deslices», cerró.