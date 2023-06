«No especulen estupideces»: Catalina Pulido cuenta la firme del accidente de Patricia Maldonado

Este viernes se conoció que Patricia Maldonado se vio involucrada en un complicado accidente de tránsito, donde terminó volcada en su camioneta y trasladada hasta el hospital más cercano. Desde ese momento es que comenzaron a circular todo tipo de información sobre su salud.

A raíz de estos rumores, es que en el último capítulo de Las Indomables, Catalina Pulido quedó chata y lo primero que hizo es aclarar el estado en el que se encuentra su compañera. «Está en su casa, está regia, estupenda, no le pasó absolutamente nada. Fue un milagro».

Siguiendo por esta línea, su compañera aclaró que Patricia Maldonado «perdió el control del vehículo, porque en la Ruta 68 hay muchos camiones que botan petróleo o bencina y recién llovido, se pone jabonoso el pavimento, para que no especulen estupideces, los hueo…».

Por otro lado, Catalina Pulido aprovechó de aclarar que a la opinóloga le dieron «una semana obligada de vacaciones, porque queremos Patricia para mucho rato más».

«Así que ella está enfurecida, porque no puede trabajar. Está con licencia, está ansiosa por volver, pero nosotros queremos que se desconecte un rato, que baje cuatro cambios, se relaje y comparta con su familia», continuó la panelista del polémico programa de YouTube.

Mientras que con relación a su silencio sobre el accidente, aclaró que «no soy vocera, ni nada, para hablar con los medios, hasta que me dieran realmente el diagnóstico oficial. Ella está bien, déjenla disfrutar y que se desconecte, porque lo necesita».

El accidente de Patricia Maldonado

Hay que mencionar que días después del accidente, una enfermera que ayudó a Patricia Maldonado en el lugar, conversó con Las Últimas Noticias, donde se refirió a lo ocurrido.

«Iba por la pista del medio, porque son tres pistas. En una curva el auto se fue al costado, llegó hasta un banco de arena en donde está la berma y chocó contra el cerro, anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo» indicó.

Junto con agregar que «frené y me bajé corriendo. Ella estaba atrapada con la puerta del copiloto en el suelo. La presión la tenía bien porque estaba conversando por teléfono. Le dije que no se moviera, le vi las lesiones y no eran graves a simple vista».