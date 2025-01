Miguelito rompe el silencio sobre su experiencia en un circo peruano: «Sufría maltratos físicos y psicológicos»

Miguelito compartió una impactante historia durante su participación en el reality Palabra de Honor. En su relato, recordó con detalle los difíciles momentos que vivió mientras trabajaba para un circo peruano. Una experiencia marcada por el aislamiento y el maltrato que sufría el artista.

Según explicó el reconocido comediante. Estos dolorosos episodios ocurrieron en el año 2006, cuando era parte de una compañía circense que cruzó fronteras para presentarse en distintos lugares. Incluyendo el teatro Caupolicán, en Chile.

Durante ese período, Miguelito enfrentó situaciones que dejaron una profunda huella en su vida, llevándolo a abrirse públicamente sobre las adversidades que tuvo que soportar en aquel entonces.

En ese momento comenzó a ser víctima de maltrato tanto físico como psicológico.

El triste recuerdo de Miguelito

Hans Malpartida, nombre real de Miguelito, relató en Palabra de Honor «No querían que nadie me viera, porque tenían miedo de que yo me fuera de ese circo porque no lo pasaba bien». «Tenían miedo que me vieran otros empresarios y vieran como a su mina de oro».

El comediante confesó que logró salir de esa difícil situación gracias al apoyo de una amiga, quien le dio su palabra y se comprometió a ayudarlo a escapar del circo peruano donde vivía esos duros momentos.

«Como ella veía todo el maltrato que sufría, psicológico y físico, me dijo, ‘tranquilo, yo te voy a presentar a un amigo y estoy segura de que te vas a querer quedar aquí'», relató. «Me dijo, ‘mañana, cuando salgan todos, tú te bañas, te vistes y me esperas, yo mañana te llevo a conocer a mi amigo'». Contó con voz quebradiza mientras recordaba que lo tenían encerrado bajo llaves.

«Yo me encargo de eso, tu tranquilo, Tú fíjate que no haya nadie, que no escuches pasos», concluyó.

Su experiencia, marcada por sacrificios y esperanza, pone en evidencia el arduo trayecto que recorrió hasta convertirse en el entrañable comediante que el público admira en la actualidad.