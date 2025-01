Daniela Aránguiz deja la grande al hablar de su actual relación con Jorge Valdivia: «Que compartamos quizás la misma cama…»

En las últimas horas, Hugo Valencia reveló la información de que tras abandonar la cárcel, a principios de enero, Jorge Valdivia se habría comunicado con Maite Orsini. Conversación donde le aseguró que «seguía enamorado de ella», pero a pesar de esto, decidieron poner punto final a su romance.

Como era de esperar, en ‘Sígueme’, programa donde trabaja Daniela Aránguiz, debatieron sobre este tema. Instancia en la que Michael Roldán señaló que este chat pudo ser filtrado por la propia diputada o alguien de su entorno.

De acuerdo al periodista, esto sería con la intención de continuar una «guerra entre mujeres» y dar a entender de que Valdivia «la ama a ella, pero tiene que estar en la casa de ella (Daniela Aránguiz)».

Frente a esto, es que la propia panelista quiso dar su punto de vista, pero sin mencionar en ningún momento a Maite Orsini, ya que, de acuerdo a una orden judicial, tiene prohibido nombrarla públicamente.

Daniela Aránguiz y su relación con Jorge Valdivia

«Esto lo voy a decir para que algunas mujeres no se atormenten. Siento que toda esta exposición es porque alguien está atormentado sentimental y psicológicamente», comenzó señalando en el programa de TV+.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz agregó: «Quiero aclarar que no porque Jorge esté viviendo en mi casa significa que nosotros volvimos, porque eso no es así y lo he dicho en reiteradas ocasiones».

Por otro lado, mencionó que «no les extrañe si nos ven almorzando, porque estamos haciendo documentos que tienen que ver con nuestra sociedad. O ir a cenar con nuestros hijos o ir a comerse un completo con nuestros niños… eso no significa que volvimos».

«Que Jorge esté en mi casa y tomemos desayuno todos los días juntos no significa que volvimos, que Jorge esté tomando sol conmigo, no significa que volvimos, que Jorge duerma siesta conmigo no significa que volvimos. Que compartamos quizás la misma cama, no significaría que volvimos», continuó Daniela Aránguiz.

Para cerrar, envió un especial mensaje. «Lo quiero muchísimo a Jorge, es el papá de mis hijos y en todo este proceso va a tener mi apoyo. Y siento que si la otra persona también lo quiere como ella dice, debería dejarlo tranquilo vivir este proceso».