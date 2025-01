Daniela Aránguiz abandona estudio de Sígueme en medio de discusión sobre Maite Orsini

Durante los últimos días, Maite Orsini ha estado en el centro de la polémica. Por lo mismo que, en Sígueme, comentaron la nueva licencia médica que presentó la diputada en el Congreso, llevando varias semanas sin asistir a trabajar.

Es en este contexto que, Carla Ballero leyó los dichos que dio Mario Velasco sobre su ex pareja. «La inteligencia y la intensidad son atributos que generan un gran atractivo en una mujer. No hay nada más atractivo en una mujer que ser inteligente…».

Tras esto, es que Daniela Aránguiz la interrumpió e intentó hacer un comentario por el cual terminó abandonado el estudio del programa de TV+.

El motivo por es que Daniela Aránguiz debió salir de pantalla

En dicho momento, la exesposa de Jorge Valdivia se rio y se tapó la cara con sus manos. Además, expresó: «Qué inteligente». Sin embargo, posteriormente, Julia Vial le recordó que no puede hablar públicamente de Maite Orsini debido a una orden judicial.

Frente a esto, Daniela Aránguiz indicó: «Me voy a parar porque necesito salir de este lugar un rato. Si no, me voy a condorear». De este modo, dio a entender que si permanecía en el panel no se podrá aguantar a referirse al tema.

«Camine. Un año y 6 meses sin hablar. Vaya a tomar agüita», le señaló la conductora de Sígueme.

Hay que recordar que Daniela Aránguiz no puede hablar de manera pública sobre la diputada. Esto debido a que llegaron a un acuerdo, después de que la diputada la demandó por injurias y calumnias.