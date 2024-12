Kike Morandé se refiere a los dichos de Cony Capelli: «No la conoce nadie»

En las últimas horas, Kike Morandé rompió el silencio y se refirió a las polémicas declaraciones realizadas por Cony Capelli. La ganadora de la primera temporada de «Gran Hermano Chile». Estas declaraciones generaron gran revuelo.

Ya que la bailarina afirmó haber presenciado situaciones que llamaron profundamente su atención mientras trabajaba en el programa «Morandé con Compañía».

Capelli, quien fue parte del segmento El Muro, relató que en ese período de su vida, siendo aún joven, observó conductas entre las integrantes del elenco femenino y el animador que no lograba comprender del todo. En concreto, aseguró haber sido testigo de cómo las mujeres que participaban en el programa «se besaban» con el animador del espacio televisivo, Kike Morandé.

«No entendía por qué él se daba besos en la boca con las chicas que trabajaban. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande, lo comprendo«. Expresó la bailarina en declaraciones que rápidamente se viralizaron y encendieron la polémica en redes sociales y medios de comunicación.

Ante estas afirmaciones, Kike Morandé decidió dar su versión de los hechos, enfrentando así las críticas y la controversia generada. Sus palabras, aunque esperadas por muchos, agregaron un nuevo capítulo al debate sobre lo que ocurría detrás de cámaras en uno de los programas de humor más populares y longevos de la televisión chilena.

¿Qué dijo Kike Morandé?

En una conversación con Radio Cooperativa, el animador aseguró que nadie conocía a Cony Capelli en El Muro.

«Todos nos preguntamos qué cosas habrá visto esta niñita porque en realidad es insólito, no sé para qué habla de esas cosas, una niñita a la que le va re bien además. La vi que está en varios programas, pero si es por hablar, por ganarse un premio, no tengo idea, no sé qué es lo que le habrá pasado».

Finalizando con «Me tiene totalmente sin cuidado, lo único que me llama la atención es por qué inventar mentiras para dañar a un montón de gente por puro gusto, porque de nosotros no la conoce nadie».