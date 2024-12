Chilena reaparece en Miami, pero su familia sigue en alerta: «Por lo menos sabemos que está viva»

Durante semanas, la familia y las amigas de María de Los Ángeles Iturres, una chilena de 30 años desaparecida en Miami, Estados Unidos, han vivido una gran preocupación. Lograron establecer contacto con ella, pero la joven se negó a revelar su ubicación.

María, madre de un hijo, ha residido en ese país desde mediados de 2022. Hace casi dos semanas, sus seres queridos perdieron toda comunicación con ella. Tras una búsqueda exhaustiva, un pariente logró comunicarse con ella por teléfono, y la policía la encontró en una estación de servicio. Sin embargo, esto solo aumentó la inquietud.

«Una policía la localizó, al parecer, en una bencinera. Sin embargo, ella no quiso dar ningún dato de dónde estaba alojando, ningún contacto, nada. No sé en qué condición está, pero por lo menos sabemos que está viva», declaró la madre de María a La Cuarta.

Su madre expresó su preocupación mediante dichos «No sé con quién está. Me da la impresión que efectivamente está con una persona que no es de buena influencia, pues por algo no quiso decir su paradero».

Familia quiere viajar a Estados Unidos

La familia de María de Los Ángeles Iturres ha recibido apoyo tanto del Consulado chileno como de las autoridades locales en Estados Unidos, quienes han estado colaborando en el caso. No obstante, consideran fundamental que el papá de María pueda viajar urgentemente a Miami para intentar acercarse a su hija y comprender qué está ocurriendo realmente, además de verificar personalmente su estado físico y emocional.

A pesar de la importancia de este viaje, las condiciones económicas han dificultado que puedan reunir los recursos necesarios para costear los pasajes hacia Estados Unidos. Esto ha representado un obstáculo significativo, considerando la urgencia de la situación y la preocupación constante por el bienestar de María.

Ante esta realidad, la madre de la joven realizó un llamado público, solicitando la ayuda solidaria de quienes puedan colaborar para hacer posible el viaje. Con voz quebrada, subrayó la importancia de actuar con rapidez, afirmando que cada hora que pasa podría marcar una diferencia crucial en el destino de su hija.

La familia, desesperada, confía en que con el apoyo de la comunidad puedan superar este desafío y brindar a María la ayuda que necesita.

Para poder cumplir el objetivo de viajar a Miami, pidió contactarla al correo pruiztoretto2728@gmail.com.