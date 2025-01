Fran Maira se refirió a su actual relación con Cony Capelli: «No es mi amiga, pero…»

La última edición del Carpool, del canal de YouTube, Vamo a Calmarno, contó con la participación de Fran Maira.

Este programa cuenta con varias dinámicas, en una de ellas la cantante tenía que reaccionar con emojis a diversas figuras.

Cuando le tocó opinar sobre su excompañera de reality fue cauta. «Voy a poner ‘Silencio’… ¿Por qué? Porque nos comimos hace dos años, ahí quedó en silencio. No, en verdad no, todo Chile lo sabe», comentó con humor.

«Pero nunca más nos comimos, así que ¿qué pasa realmente?, ¿nos comemos de nuevo? Ah no, estoy hue…», añadió, generando las risas en el auto.

Fran Maira habló sobre como es su relación con Cony Capelli

Tuvo palabras para otros conflictos de su pasado, pero puntualizando sobre la situación actual del vínculo entre ambas, Maira dijo que había “buena onda” entre ambas.

«Obvio, si pasado pisado. Pero nunca más la vi… o sea, no es mi amiga, pero sí me ha tocado compartir con ella y buena onda», añadió.

“Me encanta que le vaya bien, tengo entendido que está ahora en la televisión, así que bacán por ella. Y sí, buena onda”.

Pese a esto, la cantante admitió que, a nivel general, le cuesta olvidar momentos negativos y es rencorosa. «Yo no te voy a mentir que, en realidad, yo no olvido. Yo soy una persona muy rencorosa… y por eso soy muy solitaria, porque no olvido», explicó.

Maira confesó que Capelli, «debo reconocer que ella fue súper amable conmigo después de que salimos del reality».

«Por eso yo dije ‘ella está siendo súper simpática conmigo, así que bacán, yo también’ ¿Por qué voy a ser mala onda si en realidad nunca pasó nada?», reflexionó.

Finalmente, cerró con un análisis a los conflictos que tuvieron dentro de la casa de Gran Hermano. “Fueron conflictos de pendejas que están en una casa encerrada, no más, nunca pasó nada (grave), pero más que eso no”.