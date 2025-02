Cony Capelli arremetió con todo contra Daniela Aránguiz: «Deja de ver a Jorge como el premio mayor»

Un momento de aquellos se vivió en el último capítulo de ‘Plan Perfecto’, luego de que en medio de un contacto telefónico con Daniela Aránguiz, Cony Capelli no dudara en responderle con todo por un palo que le dedicó.

Resulta que todo comenzó a raíz del cuestionamiento de la panelista de ‘Sígueme’ a los dichos de Pablo Herrera sobre Maite Orsini, quien en una presentación indicó que la diputada «ahí hay que manguerearse, porque esa hue… es del terror. Hay que remojarla en cloro».

Frente a esto, es que Daniela Aránguiz le respondió al cantante señalando que «sé que no puedo hablar de una persona de alto conocimiento público, pero esta vez voy a referirme a Pablo Herrera. Yo creo que un hombre, menos en público, no se puede referir de esa manera a ninguna mujer».

El tenso encontrón de Daniela Aránguiz y Cony Capelli

Es en este contexto que, en medio de la conversación con el panel del programa de farándula de CHV, es que no se le ocurrió nada mejor que tirarle un palo a Cony Capelli, panelista de ‘Plan Perfecto’, sobre su relación con Jorge Valdivia.

«Una toma de manos es un afecto, cariño, vivimos juntos, lo quiero muchísimo. Eso no significa que voy a volver o no… quizás qué diga el tiempo más adelante. Yo sé que dejó a una niña con el vestido plantando, que está ahí en el panel, pero eso no es mi culpa tampoco», lanzó Daniela Aránguiz.

Frente a esto, es que la ganadora de ‘Gran Hermano 2023’ le respondió: «Me parece una bajeza… saliste a defender a la Maite, ahora te pones a pelear por Jorge y te pones a tirarme palos por Jorge cuando yo estuve con él, cuando no estaba contigo».

«O sea, estás haciendo un show una vez más al estilo tuyo, patético, contra una mujer por haber estado con Jorge. Pero es clásico de ti; estamos acostumbrados, no te preocupes», continuó.

Pero esto no es todo, ya que Cony Capelli agregó: «Deja de ver a Jorge como el premio mayor. Si ella me falta el respeto, yo también me tengo que defender». Frente a lo cual, Daniela Aránguiz optó por cortar la llamada.