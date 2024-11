Por esta razón Miguelito no estuvo presente en el regreso de «El Muro» en la Teletón 2024: «No saben la tristeza que sentí…»

Sin duda que el regreso de «El Muro» a la televisión nacional a dado que hablar en redes sociales. Y es que el cómico sketch de «Morande con Compañía» hizo reír a carcajadas a un teatro Teletón lleno.

Fue cerca de una hora de rutina, donde Belén Mora, Toto Acuña, Paola Troncoso y compañía retrocedieron en el tiempo para traer de vuelta el querido número de comedia.

En ese contexto, Miguelito fue el gran ausente de la presentación. El comediante no pudo estar presente junto a sus compañeros, lo que causo que nacieran diversas interrogantes respecto a su falta en la teletón.

Asimismo, el humorista utilizó sus redes sociales para comunicar el motivo de su ausencia, y aprovechó de saludar y felicitar a su ex compañeros del extinto programa de Mega, según consignó La Cuarta.

Miguelito reveló motivo de su ausencia en retorno de «El muro»

Partió diciendo que: «Pasaba, primero que todo, para felicitar a todos mis excompañeros que lo hicieron genial, como siempre, ahí con ‘Detrás del Muro’ en el Teatro Teletón. Obviamente encabezados por el gran jefe y ser humano, Kike Morandé»

Además, agregó que «Lo hicieron genial como siempre. No saben la tristeza que sentí al verlos y no poder estar ahí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida».

Refiriéndose a su ausencia en la edición 2024 de la Teletón, explicó que le fue imposible estar presente. “Yo, gracias a Dios, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Por temas laborales estoy fuera de Chile”, indicó.

Es importante mencionar que actualmente, Miguelito se encuentra interpretando a «Cosmolito», un personaje del Cirque du Soleil.

